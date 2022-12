Copa do Mundo 2022: Tite manda novo recado para Pelé: 'É uma inspiração para todos nós'

Às vésperas da partida contra a seleção da Croácia, o técnico Tite continua formulando em sua prancheta a melhor forma de jogo para transpor a defesa adversária e seguir sonhando com o hexa, na Copa do Mundo do Catar.

Em uma referência clara sobre a inspiração nos jogos, o comandante ressaltou novamente o apoio a um dos maiores ídolos do esporte mundial, o ex-jogador e tricampeão mundial Pelé, que segue internado para tratar um câncer no cólon.

"Eu respondo que desejo muita saúde ao Pelé. Ele é uma inspiração para todos nós. Ele faz aquilo que a Copa tem demonstrado, com solidariedade, convivência harmônica, torcidas juntas, aceitação de diferenças", disse Tite.

O Rei do Futebol está internado há pouco mais de uma semana. Desde então, toda a imprensa mundial, bem como os jogadores, técnicos, comentaristas e toda comunidade ligada ao futebol têm mandado vibrações positivas para o ex-atacante de 82 anos.

"A Copa tem trazido isso. Que o Pelé, enquanto ser humano, enquanto maior de todos, e o esporte como veículo de comunicação, possa inspirar as pessoas", encerra.