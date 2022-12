Pelé tem melhora progressiva no quadro geral de saúde e segue internado, informa boletim médico

O "Rei do Futebol", Pelé, teve uma melhora progressiva no quadro geral de saúde, de acordo com o último boletim médico, que foi divulgado na terça-feira (6). O ex-jogador segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, fora da UTI (Unidade de Terapia Intensiva)

"O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória. Permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências", informou o boletim.

Pelé foi internado no dia 29 de novembro para uma reavaliação da quimioterapia que tratava do tumor de cólon, diagnosticado em setembro de 2021.

No dia 3 de dezembro, a Folha de São Paulo divulgou que o ex-jogador não estava mais respondendo ao tratamento e que estava recebendo cuidados paliativos, ou seja, ele estaria sendo medicado para aliviar possíveis dores causadas pela doença.

As filhas do Rei, Flávia Arantes e Kelly Nascimento, tranquilizaram os fãs no último domingo (5). Durante uma entrevista para o Fantástico, elas explicaram que Pelé não está na UTI e segue sendo tratado.

"Não gosto que falem que o tratamento do câncer não deu certo. Claro que deu, está dando. Enquanto ele está aqui, respirando, está dando super certo. De tempos em tempos eles vão ajustando a medicação para ver o [que é] melhor. É muito injusto falar que ele está em estado terminal, tratamento paliativo. Não é isso. Acreditem na gente", disse Flávia Arantes.

Homenagens

Desde que o estado de saúde do Rei foi revelado, muitos fãs e personalidades do esporte começaram a prestar homenagens ao ex-jogador. No domingo, torcedores fizeram uma vigília na frente do hospital.

Pelas redes sociais, Vini Júnior, atacante da Seleção Brasileira, fez uma publicação dedicando o gol que fez contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, para Pelé. Após a vitória por 4 a 1, os jogadores da Seleção abriram uma faixa de homenagem ao ex-jogador.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)