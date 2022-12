Filha de Pelé fala sobre estado de saúde do pai: 'Ele não está em risco'

A notícia de que Pelé foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última terça-feira (29), deixou vários fãs e admiradores preocupados com a saúde do ex-jogador, com muitos até desejando "pêsames" para a família da estrela. Em entrevista para o "Fantástico", no domingo (04), as filhas do rei, Flavia Arantes e Kelly Nascimento, resolveram tranquilizar todos sobre a condição do pai.

"Ele não está na UTI. Ele está num quarto normal, então não está em risco. Ele está em tratamento", disse Flavia Arantes. "Como eu mexo muito nas redes sociais, vejo muita gente falando: 'Descanse em paz', e eu fico com vontade de comentar: 'Não é isso, gente'. Lógico que um dia vai acontecer, mas não é hoje", completou Arthur, filho de Flavia.

Já Kelly Nascimento confirmou que o pai pegou covid-19 há três semanas, e que, devido aos medicamentos da quimioterapia, está fragilizado. "Há umas três semanas, ele pegou Covid. Ele está vacinado com todas as vacinas, só que, por causa do medicamento, da quimioterapia, do câncer, ele está fragilizado, pegou uma infecção no pulmão. E é por isso que ele foi para o hospital", explicou, destacando ainda que o pai não está em tratamento paliativo.

"Não gosto que falem que o tratamento do câncer não deu certo. Claro que deu, está dando. Enquanto ele está aqui, respirando, está dando super certo. De tempos em tempos eles vão ajustando a medicação para ver o [que é] melhor. É muito injusto falar que ele está em estado terminal, tratamento paliativo. Não é isso. Acreditem na gente", completou Flavia.

Estado de saúde de Pelé

A saúde de Pelé gerou preocupação após uma notícia afirmar que o tratamento de combate ao câncer foi suspenso e que o ex-jogador estava em cuidado paliativo. No boletim médico divulgado no sábado (03), a equipe informou que o estado de saúde continua estável e que a resposta à infecção pulmonar tem sido boa.

