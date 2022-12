Novo boletim médico diz que quadro de Pelé é estável e ex-jogador não teve piora nas últimas 24h

Um novo boletim, divulgado na tarde deste sábado (3), informou que Pelé teve boa resposta ao tratamento de uma infecção respiratória e apresenta quadro de saúde estável. O tricampeão mundial está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Veja abaixo a íntegra do boletim médico:

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h."

O ex-atleta passou a não responder mais ao tratamento quimioterápico que fazia desde setembro de 2021, quando foi operado de um câncer de intestino. Pelé recebeu tratamento paliativo para aliviar a dor e a falta de ar. Ele foi hospitalizado após apresentar anasarca (inchaço generalizado), síndrome edemigêmica (edema generalizado) e insuficiência cardíaca descompensada.