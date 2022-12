Copa do Mundo 2022: Tite deseja saúde à Pelé e revela que 'tremeu' ao cumprimentar o Rei do futebol

O técnico Tite comentou sobre o estado de saúde de Pelé, que segue internado em São Paulo (SP), para tratamento de um câncer, além de uma infecção respiratória. O comandante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo iniciou a coletiva de imprensa da importância do ex-jogador para o esporte, afirmou que “tremeu” ao cumprimentar o Rei do futebol e desejou saúde a Pelé.

“Eu tinha que ter entrado na coletiva falando do Pelé. Vou falar do meu sentimento. Talvez a única pessoa que, talvez, eu tenha tremido presencialmente para cumprimentar. Estou falando de emoção. Estávamos sentados em 2018, está aí o técnico histórico, tiro foto, e eu não quero nem saber disso. Aí me falaram, vai dar um abraço no Pelé. Eu levantei e tremi, cara. Minha mão suou, a pulsação aumentou. Cara, vou ter a oportunidade de cumprimentar a representatividade humana de um cara... Saúde, Pelé. O carinho que posso te dar é transmitido por todos nós”, disse, Tite.

Pelé segue internado para tratamento de um câncer no cólon. O ex-jogador que atualmente está com 82 anos, não responde aos tratamentos quimioterápicos, porém, recebe atendimento paliativos.