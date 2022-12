Copa do Mundo 2022: Ele está de volta! Neymar treina normalmente e vai para o jogo contra a Coreia

A Seleção Brasileira finalizou neste domingo (4) a preparação para a partida contra a Coreia do Sul, que será nesta segunda-feira (5), às 16h, pelas oitavas de finais da Copa do Mundo do Catar. A equipe que busca o hexacampeonato mundial fez o último treino antes da partida decisiva e todos os olhares na movimentação foram para o Camisa 10 Neymar.

O jogador já havia treinado com bola no último sábado (3). No treinamento de hoje a imprensa não teve acesso nos primeiros minutos de movimentação, porém, o técnico Tite liberou o final do trabalho à imprensa, que pôde registrar alguns minutos do treino. Neymar se movimentou, trabalhou com os companheiros e tudo foi registrado pelo fotógrafo de O Liberal, Tarso Sarraf.

Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida de estreia contra a Sérvia, e o que deixou de fora dos dois últimos jogos do Brasil, voltou a treinar com a equipe e deve estar em campo contra a Coreia, amanhã (5), no Estádio 947. A informação foi dada pelo técnico Tite, na coletiva de imprensa de hoje, que o jogador iria para o treino e se realizasse o trabalho bem, iria atuar nas oitavas de final.