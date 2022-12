Copa do Mundo 2022: Tite disse estar 'em paz', cita jogadas do Brasil e afirma: 'Estamos preparados'

A equipe de O Liberal esteve presente na coletiva da Seleção Brasileira, na véspera do confronto decisivo, contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de finais da Copa do Mundo. O técnico Tite, do Brasil, comentou a preparação para a partida contra os asiáticos e afirmou estar “em paz” com o que foi produzido, pensado e analisado pela comissão técnica e atletas durante o período de preparação.

“Estou em paz em função de saber que estamos preparados para a sequência. Quem ficou fora está mais descansado para o jogo. Quem jogou e jogou bem está mais confiante. Quem jogou e não jogou bem, vai ter a oportunidade melhorar e preparar. Nós, da comissão, temos mais um recorte em cima de cada atleta, mesmo em cima de uma difícil derrota”, comentou.

O técnico foi questionado pelo repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, sobre as funções dos atacantes de lado da Seleção Brasileira e algumas jogadas da equipe. O comandante afirmou que jogadas com lançamentos diretos ocorreram durante as partidas e deu dados sobre o ataque do Brasil no Mundial.

“A estratégia nossa aconteceu. Dá uma observada e pega os lances no último terço. É a segunda equipe que mais finaliza na Copa. Dá uma olhada que vai ter. Estou te falando da inversão, construção e inversão. Se não for, vou vir aqui no outro dia, mas olha que tem”, Tite.

Outro que esteve na coletiva foi o auxiliar de Tite, César Sampaio. O membro da comissão técnica da Seleção Brasileira afirmou que faltou efetividade da equipe contra Camarões e reafirmou a fala de Tite, em relação a inversão de jogadas e lançamentos pelos lados do campo.

“Temos como opção, sim [lançamentos e inversões de jogo]. Na última faltou precisão na última bola, mas ela esteve nos nossos pés. Não tivemos efetividade. Dentro das ações ofensivas está, sim, a inversão. Em uma delas o Martinelli cabeceou, o goleiro defendeu, enfim, tivemos algumas jogadas”, falou, César Sampaio.

Brasil x Coreia do Sul se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 947, no Catar, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida terá transmissão pré-jogo e lance a lance em OLiberal.com.