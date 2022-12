Copa do Mundo 2022: Tite confirma que Neymar jogará contra a Coreia do Sul

A Seleção Brasileira recebeu uma boa notícia para a sequência da Copa do Mundo. Na entrevista coletiva deste domingo (04), o técnico Tite confirmou que Neymar jogará a partida contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (05), às 16h, pelas oitavas de final no Catar.

Neymar se recupera de entorse no tornozelo ainda na estreia do Brasil, contra Sérvia. O atacante do PSG treinará com o grupo no período da tarde deste domingo e ficará à disposição do comandante brasileiro para o confronto contra os coreanos.