Copa do Mundo 2022: veja vídeo de Neymar treinando com bola após lesão no tornozelo

Neymar voltou a treinar com bola neste sábado (3) e passou a dar esperanças ao torcedor sobre um possível retorno à Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022. Em vídeo divulgado pela CBF, o camisa 10 apareceu se aquecendo com os companheiros no gramado, realizando uma atividade separada dos demais atletas e finalizando a gol. Confira:

Apesar da recuperação positiva, Neymar segue sendo acompanhado de perto pelos médicos e fisioterapeutas da Seleção nas 48 horas que restam até a partida. Na segunda (5), o Brasil encara a Coreia do Sul, às 16h (de Brasília), no Estádio 974.

Boletim médico

O lateral-direito Danilo, recuperado de problema parecido no tornozelo, também participou da atividade. Em estágio mais avançado do tratamento, ele ficou com os demais atletas durante todo o treino, diferentemente de Neymar.

Já o lateral-esquerdo Alex Sandro, que faz tratamento para uma lesão muscular na região do quadril, não aparece no vídeo da CBF. O Brasil, inclusive, está sem jogadores para a posição, já que Alex Telles, reserva imediato de Alex Sandro, sofreu uma lesão no joelho e está fora da Copa.