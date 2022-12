Pai de Neymar e namorada assistem a jogo juntos no Catar; Mariane exibe emoji de aliança

Com a Copa do Mundo 2022, os assuntos extrapolam o campo de futebol. O pai de Neymar e a namorada, Mariane Bernardi, assistiram ao jogo da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (2) juntos. Apesar de a relação não ser assumida publicamente pelo casal, Mariane publicou na "bio" do seu Instagram "Guiada e protegida por Deus", e os emojis de mãos em oração, coração e anel de noivado.

VEJA MAIS

O Instagram de Mariane é fechado, então, as fotos não podem ser vistas por quem não a segue. Mas, alguns registros feitos por um amigo do pai de Neymar viralizaram na internet.

O filho de Mariana também é um dos parceiros do camisa 10 da Seleção e já foi clicado em festas com outros amigos.