Copa do Mundo 2022: Após derrota, Rodrygo revela papo com Neymar: ‘Me passou confiança’

Além da derrota para Camarões, o desempenho do Brasil na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2022 ficou aquém, como vários jogadores admitiram, após a partida. Ainda assim, o meia-atacante Rodrygo avaliou a sua partida individualmente, e apontou alguns pontos positivos, enquanto esteve em campo.

"Me senti bem, deu para fazer uma boa primeira parte. O segundo tempo eu joguei menos, então não deu para fazer tanto. Estou sempre pronto e preparado para caso precise de mim. Acho que estamos jogando bem, faltou na primeira parte caprichar mais no passe", afirmou o jogador do Real Madrid-ESP.

Um detalhe que chamou a atenção foi que o atacante Neymar, de fora por lesão, conversou bastante com Rodrygo antes e após a partida. Vale lembrar, o jovem de 21 anos tem sido o substituto do principal jogador brasileiro na Seleção.

Depois do duelo, Rodrygo revelou o que Neymar falou com ele: "Me passou muita confiança, porque querendo ou não, estou jogando no lugar dele. Ele é um mestre daquela função e é meu ídolo. Ele me passando confiança fica mais fácil para jogar. Ele me deu parabéns pelo jogo e disse 'vamos seguir, mesmo com a derrota temos que seguir'", concluiu Rodrygo.

O Brasil volta a campo na segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A partir das 16h, no Estádio 974, a bola rola para o duelo contra a Coreia do Sul. Acompanhe a cobertura completa da partida pelo portal OLiberal.com.