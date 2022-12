Richarlison analisa derrota para Camarões, cita amigo Son e projeta jogo contra a Coreia do Sul

A derrota para Camarões na última partida da primeira fase da Copa do Mundo no Catar “ligou o sinal de alerta” na seleção Brasileira. O atacante Richarlison, que foi poupado pelo técnico Tite e não entrou em campo contra os africanos, conversou com o repórter Abner Luiz, na zona mista do Estádio Lusail e falou sobre o revés.

“[A derrota não abala o emocional da equipe] de maneira alguma, mas que pode servir de alerta para gente. Temos que entrar ligados e não temos tempo para ficar lamentando, daqui a dois dias temos um jogo importante, agora é mata-mata e não pode ter erro”, disse, Richarlison.

Autor de dois gols no Mundial, Richarlison é o artilheiro do Brasil na competição e falou das chances perdidas no jogo de hoje. O atacante afirmou que a Seleção Brasileira trabalha bastante o quesito finalização disse que todos confiam em quem entra em campo.

“Estamos treinando bastante finalizações. As bolas que chegaram em mim, consegui colocar na rede. As finalizações saem de longa distância, as equipes estão muito fechadas e temos que melhorar nesse quesito. Confiamos em cada um da equipe, temos o Pedro, Gabriel Jesus também. Hoje foi um dia para ter erros e vamos entrar concentrados na partida”, falou.

O camisa 9 da Seleção Brasileira foi questionado em enfrentar o jogador Son, companheiro de equipe no Tottenham (ING). Richarlison falou das qualidades do amigo e citou a importância de entrar atendo contra a Coreia do Sul no próximo confronto.

“Será um grande jogo, é partida de Copa do Mundo. Enfrentamos a Coreia do Sul há uns meses atrás, sabemos das dificuldades e vamos preparados. O Son é um grande jogador, trabalho com ele no clube (Tottenham), sei da qualidade dele e vamos entrar ligado e neutralizar os pontos fortes deles. É uma equipe que é agressiva, forte, não pode ter erro. Querendo ou não hoje, com essa derrota, ligamos o alerta e será importante entrarmos ligados desde o início. Se abrirmos o placar logo cedo será melhor também”, finalizou.

Brasil x Coreia do Sul se enfrentam na próxima segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 974. Quem vencer avança na competição. A partida terá transmissão com pré-jogo direto do Catar e lance a lance pelo OLiberal.com.