Copa do Mundo 2022: Tite garante retorno de Danilo contra a Coreia e Alex Sandro segue de fora

O domingo (4) foi de coletiva na Seleção Brasileira, que se prepara para encarar a Coreia do Sul, pelas oitavas de finais da Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 974. O técnico Tite adiantou o retorno de um jogador que estava no departamento médico, por outro lado, vetou o retorno do lateral-esquerdo Alex Sandro.

O comandante da Seleção Brasileira pela segunda Copa consecutiva, foi bem direto nas respostas quando questionado sobre os possíveis retornos dos jogadores Danilo, na lateral-direita e de Alex Sandro pelo lado esquerdo.

“O Alex Sandro está fora, não tem condições médicas e clínicas. A gente não vai colocar porque não tem saúde, e respeitamos a saúde. Se vasculhar quem jogou ali nos seus clubes vai matar a charada. Aposta e vai nela lá. O Galvão vai te dar o toque aí do lado. O Danilo está de volta”, disse.

A Seleção Brasileira não terá nenhum lateral-esquerdo para esse jogo decisivo contra a Coreia do Sul. Além de Alex Sandro, que teve um desconforto no quadril, no jogo diante da Suíça, pela segunda rodada do grupo e segue se recuperando, Alex Telles, substituto imediato, acabou machucando o joelho contra a Seleções de Camarões e foi cortado do Mundial, o mesmo ocorrendo com o atacante Gabriel Jesus. O técnico Tite poderá improvisar Danilo na esquerda, já na direita, o treinador possui a opção de Daniel Alves ou a improvisação de Éder Militão.