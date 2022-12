Galvão Bueno posta foto com Pelé e pede vitória da Seleção Brasileira para homenagear o ex-jogador

O narrador da TV Globo, Galvão Bueno, publicou uma foto ao lado de Pelé, em sua conta no Instagram. Galvão desejou melhoras ao Rei do futebol, falou da amizade e pediu uma vitória da Seleção Brasileira na tarde de hoje, contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de finais da Copa do Mundo do Catar.

Na publicação, Galvão Bueno falou de uma possível homenagem ao Pelé, em caso de triunfo da Seleção Brasileira. A foto postada ocorreu no aniversário de 50 anos do ex-jogador.

“Pelé! Rei! Amigo! Que hoje venha uma grande vitória do Brasil. Uma homenagem a você. Que Deus te abençoe sempre”, escreveu.

Pelé, de 82 anos, segue internado desde a semana passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), para tratamento de um câncer no cólon. O ex-jogador não respondeu á quimioterapia e está recebendo tratamento paliativo. Pelé também adquiriu uma infecção respiratória e seque com o quadro estável, de acordo com o boletim médico.