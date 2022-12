Copa do Mundo 2022: Após goleada sobre a Coreia, Seleção Brasileira homenageia Pelé

Após a vitória sobre a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira homenageou Pelé, nesta segunda-feira (5), na Copa do Mundo. Os jogadores entraram em campo com uma faixa com o nome e uma foto do Rei do Futebol. Durante a partida, os torcedores já tinham cantado o nome de Pelé nas arquibancadas.

Por causa da camisa 10 eternizada pela lenda, aos 10 da primeira etapa e aos 10 da segunda, a torcida abriu bandeirão com foto de Pelé. Antes do jogo do Brasil, em uma rede social, Pelé postou que estava na torcida pela Seleção Canarinho e que acompanharia o jogo do hospital.

Vale lembrar, Pelé está internado em São Paulo para tratar uma infecção respiratória. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, as filhas Kely e Flávia Nascimento disseram que a internação não tem relação com o câncer no cólon. Ainda não há previsão de alta.