Copa do Mundo 2022: torcedores lotam Ver-o-Peso durante vitória do Brasil contra a Coreia

Feirantes, vendedores e frequentadores do Complexo do Ver-o-Peso, no bairro da Campina, deixaram as atividades de lado para acompanhar atentos a partida entre Brasil e Coréia pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira (5). Reunidos em torno dos boxes da feira, centenas de torcedores vibraram com o desempenho da Seleção Brasileira e fizeram muito barulho. Apesar da chuva que caiu na capital, a movimentação foi intensa durante e após o jogo, que terminou por volta das 18h.

VEJA MAIS

A comemoração pela vitória da Seleção Canarinho com um placar de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul terminou em festa ao som das vuvuzelas, como já era de se esperar. E a festa da torcida no Veropa prosseguiu após o jogo e entrou pela noite com muita música e dança, em frente ao palco instalado na área do complexo para apresentação da aparelhagem Rubi.