Copa do Mundo 2022: Vinícius Jr presta homenagem à Pelé com foto de comemoração contra a Coreia

O atacante brasileiro Vinícius Júnior prestou homenagem ao Rei do Futebol, Pelé, que segue internado em um hospital para tratar de um câncer. Aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento, vem sendo homenageado sistematicamente por toda sua importância na história do esporte e durante a Copa do Mundo, diversos tributos têm sido prestados a ele.

Uma delas foi postada pelo craque brasileiro. Vini Jr usou o Twitter para prestar sua homenagem em forma de comemoração de gol. Durante a vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o atacante deixou um dos gols e, na comemoração, pulou com o punho cerrado erguido no ar. A publicação tem mais de 50 mil curtidas e cerca de 5 mil comentários.

Veja:

O gesto reproduzido pelo atacante significa resistência e nasceu no século XIX, muito utilizado por movimentos de esquerda, sobretudo na Europa. Em campo, Pelé eternizou o momento, sendo esta a sua grande marca registrada ao longo dos 1.283 gols feitos por ele na carreira.

Saúde do Rei

Pelé tem 82 anos e segue internado desde a semana passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), para tratamento de um câncer no cólon. O ex-jogador não respondeu à quimioterapia e está recebendo tratamento paliativo. Pelé também adquiriu uma infecção respiratória e seque com o quadro estável, de acordo com o boletim médico.