Brasil x Suíça: Entenda porque o Vini Jr. estava impedido no gol na Copa do Mundo 2022

Nesta segunda-feira (28), a Seleção Brasileira venceu a Suíça por 1 a 0 com gol do volante Casemiro. Em partida no Estádio 974, a equipe se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Agora líder do grupo G com seis pontos, a disputa também foi marcada pelo gol anulado do jogador Vini Jr, aos 18 minutos do segundo tempo.

A anulação do gol foi feito pelo VAR, com auxílio do impedimento semiautomático, que está sendo utilizado pela primeira vez no torneio mundial. No lance, este recurso captou a irregularidade do atacante Richarlison, que estava na frente da linha de zaga no início da jogada, antes da bola chegar no Vinícius Júnior. Saiba quais são as regras de posicionamento no futebol e como funciona esta tecnologia.

O que é impedimento?

Considerada uma das regras mais complexas do futebol, o impedimento é a regra 11 do esporte e ocorre quando o jogador estiver:

Com alguma parte do corpo, com exceção dos braços e mãos, na metade do campo adversário;

Com qualquer parte de sua cabeça, corpo ou pés mais próximo da linha de meta adversária do que a bola e o penúltimo adversário. A linha de meta é a linha de fundo, de onde são cobrados tiro de meta, pelo goleiro, e escanteio, nos cantos do campo.

Resumidamente, essa regra é uma forma de impedir que algum jogador permaneça sozinho no campo de ataque e na frente da defesa do outro time quando receber a bola.

Como funciona o Impedimento Semiautomático?

Este recurso conta com a uso de 12 câmeras montadas no teto dos estádios com o objetivo de rastrear a bola e 29 pontos de cada jogador, incluindo todos os membros e extremidades que são relevantes para a marcação do impedimento. Além disso, a bola em campo tem um sensor, que envia dados para os responsáveis pela arbitragem de vídeo.

Animação feita para ilustrar o impedimento de Richarlison que anulou o gol do Brasil contra a Suíça (Divulgação / Fifa)

Com isso, as tecnologias em conjunto auxiliam no alerta para uma possível condição de impedimento. Depois da decisão tomada, rapidamente é feita uma animação 3D com o lance, as linhas e a posição dos jogadores envolvidos para ser exibida nos telões e nas transmissões de TV. Com informações do portal O Globo.

