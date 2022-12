Papa Francisco conta que também está rezando pela saúde de Pelé: ‘fé’

Vários famosos brasileiros e figuras de respeito ao redor do mundo enviaram mensagens de força e melhoras para Pelé, que está internado na luta contra um câncer no cólon e também uma infecção respiratória. Uma dessas pessoas é o papa Francisco, que revelou estar rezando pela melhora do ‘Rei do futebol’.

Quem contou sobre a declaração de apoio a Pelé foi Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, que se encontrou com o pontífice durante uma viagem ao Vaticano. Pelo Instagram, o político contou como foi esse momento.

“Um momento de grande emoção. É assim que posso definir meu encontro com o Santo Padre, o papa Francisco. Junto à minha família, recebemos as bênçãos. Um encontro de paz, fé e esperança no futuro. Apaixonado por futebol, o papa nos disse que está rezando pela saúde do nosso Rei do Futebol, o Pelé”, escreveu Garcia na publicação.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)