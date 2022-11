Copa do Mundo 2022: árbitro de Inglaterra x Irã, Raphael Claus apitou Re-Pa do 'apagão'

O árbitro Raphael Claus foi escalado para trabalhar na partida entre Inglaterra x Irã, que abre a primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo no Catar. Natural de São Paulo, o brasileiro do quadro da FIFA tem larga experiência internacional, mas também foi responsável por apitar em três oportunidades do clássico Re-Pa.

O primeiro deles foi em 2015, quando o Paysandu venceu por 3 a 1 o rival em duelo válido pela quarta rodada do Parazão. Depois, em 2018, trabalhou na vitória azulina por 2 a 1 no jogo de ida da final do estadual. A experiência mais recente foi este ano: ele foi escalado para o clássico Rei da Amazônia que decidiu o campeão paraense de 2022.

Clássico do 'apagão'

O confronto, que foi disputado na Curuzu, terminou com vitória do Papão por 3 a 1, gols de José Aldo (2) e Ricardinho para o Bicola e Leonan para os azulinos, mas quem comemorou por o Leão, que havia vencido na ida por 3 a 0. A partida ficou marcada na história pela comemoração remista ter sido realizada em pleno gramado alviceleste, que ainda teve o apagão dos refletores bem no momento em que o capitão Marlon levantou o troféu.

Antes disso, porém, houve confusão generalizada no gramado, com atos de violência física e verbal envolvendo jogadores, dirigentes e membros das duas comissões técnica. Tudo isso foi relatato em súmula por Raphael Claus.

"Informo que após o final da partida houve confusão generalizada envolvendo as equipes de segurança e dirigentes das duas equipes no centro do gramado", escreveu o árbitro paulista.

Outros jogos

Além de Re-Pa, Raphael Claus também já apitou outros confrontos envolvendo Remo ou Paysandu. Uma lembrança ruim aos remista foi o rebaixamento para a Série C, em 2021. O empate sem gols com o Confiança, pela 38ª rodada da Série B daquela ano, decretou o retorno do time azulino à Terceirona e teve Claus no comando do apito.

Também em 2021, o paulista de 43 anos trabalhou no jogo entre Paysandu e Ypiranga-RS, que era válido pelo quadrangular final da Série C 2020. O Papão perdeu o duelo por 1 a 0, em Erechim, no Rio Grande do Sul, e não conseguiu o acesso à Série B do Brasileiro.