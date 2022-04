Raphael Claus será o árbitro da final do Parazão entre Paysandu x Remo na Curuzu

A Federação Paraense de Futebol (FPF) através do presidente da Comissão de Arbitragem do Pará, Lúcio Ipojucan, divulgou na tarde desta segunda-feira (4), a arbitragem para a disputa do terceiro lugar do Parazão entre Tuna x Águia e o clássico entre Paysandu x Remo, marcado para a quarta-feira (6), às 20h, na Curuzu, em Belém. Partida que irá decidir quem será o campeão paraense de 2022. Mais uma vez teremos arbitragem FIFA comandando o clássico “Rei da Amazônia”.

O árbitro central da partida será o Raphael Claus, FIFA São Paulo. Ele será auxiliado por Kleber Lúcio Gol e Neuza Inês Back, ambos FIFA Santa Catarina. Quarto e quinto árbitros serão Alexandre Expedito da Silva Vieira e Nayara Lucena Soares, respectivamente.

Já para o jogo entre Tuna Luso x Águia de Marabá, marcado para quarta-feira (6), às 9h30, no Souza, o árbitro central será Dewson Fernando Freitas. Ele será auxiliado por Rafael Ferreira Vieira e Hélcio Araújo Neves. A quarta árbitra será Gleika Oliveira Pinheiro.