FPF divulga documento e secretário explica veto da CBF para o VAR nas finais do Parazão

Remo e Paysandu decidem o Parazão 2022 e os dois clubes solicitaram o árbitro de vídeo (VAR), porém, as duas finais não terão o auxílio da tecnologia. A Federação Paraense de Futebol chegou a solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas teve o seu pedido negado. A FPF publicou em seu site oficial o documento pedindo à CBF o VAR.

Em contato com o secretário geral da FPF, Maurício Bororó, o VAR foi solicitado, mas esbarrou no tempo hábil para a logística de transporte de equipamentos e instalações, já que o aparelho só pode ser instalado por empresas prestadoras de serviço à CBF. Como o Parazão não possui no regulamento a utilização do VAR, foi negado pela CBF.

“A Federação fez o ofício à CBF, a presidente Dona Graciete Maués atendeu os pedidos dos clubes, mas a CBF não liberou o VAR, alegando falta do tempo hábil. Existe toda uma preparação para que se tenha VAR como solicitação da empresa credenciada à CBF (via própria CBF) para a instalação. Por essa situação é necessário um pedido com 30 a 60 dias de antecedência, já que o Campeonato Paraense não possui VAR. Que isso fique bem claro, não foi a FPF quem vetou o VAR”, explicou, Maurício Bororó.

Presidentes do Leão e do Papão solicitaram arbitragem FIFA e o VAR para as duas partidas que decidirão o Campeonato Paraense 2022, após vários erros cometidos pela arbitragem local em partidas do Parazão. O primeiro jogo da decisão será no domingo (3), às 18h, no Baenão e a segunda partida será na quarta-feira (6), às 20h, na Curuzu. Os jogos serão transmitidos lance a lance com fotos e vídeos no OLiberal.com.