Remo emite nota e pede VAR e arbitragem FIFA à FPF para as finais do Parazão contra o Paysandu

Teremos Re-Pa na grande final do Parazão 2022 e o clima do clássico já começa a "ferver". O Remo, mandante no primeiro jogo da final, solicitou junto à Federação Paraense de Futebol (FPF) trio de arbitragem FIFA, além do VAR, para as duas partidas.

O clube azulino emitiu uma nota em seu site oficial, informando a solicitação. O Remo afirmou que está preocupado com os erros de arbitragem ocorridos nas últimas partidas da agremiação, como também em outros jogos do Parazão 2022 e pede providências à FPF.

A equipe de O Liberal entrou em contato com a FPF, mas ainda não obteve retorno.

Remo x Paysandu se enfrentam no próximo domingo (3), às 18h, no Baenão, pelo primeiro jogo da final do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.