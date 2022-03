Decisão! Finais do Parazão 2022 já têm data e local; confira

Com a definição dos finalistas do Campeonato Paraense, a FPF deve confirmar as datas da grande final já nesta semana. De acordo com informações da emissora que tem os direitos de transmissão do Parazão, o primeiro jogo deve acontecer no próximo domingo, 3 de abril, no Baenão, enquanto o jogo da volta acontece na quarta-feira seguinte, dia 6 de abril, no estádio da Curuzu, às 20 horas. O Paysandu decide em casa devido a melhor campanha no estadual. Falta definir o horário da primeira partida.

Clube do Remo e Paysandu avançaram à etapa final após despacharem seus adversários na semifinal. Os azulinos venceram o clássico contra a Tuna Luso, na última terça-feira (29), enquanto o Papão da Curuzu mandou o Águia para casa, ao vencer o jogo de volta pelo placar de 2 a 0.

Os dois times da capital jogam em condições iguais. Em caso de empate no placar, a decisão será através das penalidades máximas. Até aqui, o Clube do Remo fez 12 jogos, com cinco vitórias, seis empates e uma derrota. A campanha bicolor teve 12 partidas, nove vitórias, dois empates e uma derrota. Esta será a decisão de campeonato entre Remo e Paysandu de número 62.

A disputa do terceiro lugar será entre Tuna Luso e Águia de Marabá. Além da terceira posição, o vencedor leva uma vaga na Copa do Brasil de 2023.

Datas:

1 Jogo: 3 de abril - Baenão

2 Jogo: 6 de abril - Curuzu (20 horas)