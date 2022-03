Emocionante! Remo vence Tuna nos pênaltis e vai à final do Parazão; vídeo

A condição de jogar pelo empate não fez com que os azulinos se acomodassem em campo. Quando o árbitro Djonaltan Costa marcou o início de jogo, o Clube do Remo partiu para o ataque. Em menos de 10 minutos os remistas já tinham criado três oportunidades, incluindo o gol anulado pela assistente de arbitragem.

O revide da Tuna veio aos 15, em cobrança de falta de Léo Rosa, o goleiro Vinícius precisou se esticar, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Depois dos 20 minutos o jogo ficou mais aberto, com a Tuna aproveitando os contra-ataques. Aos 25, Paulo Rangel recebeu bola enfiada no campo adversário e por pouco não encobriu Vinícius, que segurou a bola e repôs jogada de ataque, que também culminou em ótima chance, após Bruno Alves completar cruzamento de cabeça. A bola bateu na trave e Victor Lube defendeu.

Na etapa complementar, os dois times vieram com modificações, mas o destaque continuou na performance de Victor Lube, que evitou o primeiro gol azulino aos 4 minutos, após chute cruzado de Marco Antônio. Aos 20, o Clube do Remo teve duas jogadas em sequência. Os jogadores viram falta da zaga tunante, mas a arbitragem mandou seguir.

A redenção veio aos 31, pelos pés do artilheiro do Parazão, Paulo Rangel. O atacante recebeu bola pela esquerda, avançou e chutou cruzado, no canto esquerdo de Vinícius, 1 a 0. Rangel chegou ao oitavo gol no Parazão, deixando o adversário enlouquecido.

O 1 a 0 deixou a partida nervosa. O Remo se lançou ao ataquem enquanto a Tuna segurava a partida, ora com ataques, ora com o jogo parado. Brenner ainda perdeu uma chance sozinho na pequena área, após o cabeceio sair pela linha de fundo. O drama azulino parecia não ter fim. Para piorar, a decisão da vaga ficou para as penalidades máximas, depois de nada menos que 14 cartões amarelos distribuídos entre os times.

Pênaltis

Com a vitória, a Tuna Luso levou a decisão para os pênaltis. Os treinadores relacionaram seus cobradores, que partiram para o tudo ou nada. Do lado tunante, Kauê cobrou e perdeu. Pelo lado azulino, Brenner marcou. Michel descontou para a Tuna. Bruno Alves bateu e colocou o Remo em vantagem. A Tuna voltou a marcar com Luan. Marlon voltou a colocar o Remo na frente. Na cobrança de Jaime, Vinícius defendeu e na última cobrança de Paulinho Curuá, o Remo marcou e garantiu vaga na grande final do Parazão.

Ficha técnica:

Local: estádio Evandro Almeida

Hora: 20h

Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo

Assistentes: Bárbara Costa Roberta Loiola e Luís Diego Nascimento Lopes

Cartões Amarelos: Marlon, Ronald, Anderson Uchôa, Paulinho Curuá (Remo) Fidélis, Paulo Rangel, Léo Rosa, Romário, Emerson Almeida, Neto e Everaldo, Lucão, Kauê (Tuna Luso)

Remo: Vinícius; Ricardo Luz (Rony), Everton Sena (Kevem), Marlon, Laílson (Tiago Miranda); Anderson Uchôa, Paulinho Curuá, Marco Antônio (Raul); Bruno Alves, Erick Flores (Ronald) e Brenner.

Técnico: Paulo Bonamigo

Tuna Luso: Victor Lube; Léo Rosa (Michel), Lucão, Romário, Edinaldo (Giovani), Alysson, Kaique (Araújo), Fidelis (Jaime); Paulo Rangel, Kauê e Neto Ribeiro (Luan).

Técnico: Emerson Almeida