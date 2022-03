Remo e Paysandu pedem, mas finais do Parazão não terão VAR, diz presidente da Comissão de Arbitragem

As diretorias do Remo e Paysandu solicitaram à Federação Paraense de Futebol (FPF), arbitragem de fora, o Remo solicitou ainda árbitros FIFA, além do VAR, para as duas partidas das finais do Parazão, porém os jogos não terão VAR. A informação foi confirmada pelo presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, Lúcio Ipojucan.

A equipe de O Liberal conversou Lúcio Ipojucan, que aguarda os nomes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a divulgação dos árbitros do primeiro clássico, marcado para o próximo domingo (3), às 18h, no Baenão. O presidente da Comissão de Arbitragem adiantou que não terá VAR nas decisões e afirmou não há mais tempo para a solicitação.

“Entendo a questão dos clubes, mas existe um período para que seja formalizado os pedidos para que se tenha VAR nos jogos, além das questões de instalações. Não há tempo hábil para que se tenha o árbitro de vídeo nas partidas”, disse, Ipojucan.

Agenda

Remo e Paysandu farão a final do Campeonato Paraense 2022. O primeiro jogo no Baenão, neste domingo (3), às 18h, somente com torcida do Remo. E a partida de volta será na Curuzu, na quarta-feira (6), às 20h. Os dois jogos serão transmitidos lance a lance por OLiberal.com.