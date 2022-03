Para as finais contra o Remo, Paysandu solicita VAR e trio arbitragem de fora do Estado

A arbitragem das finais do Parazão também foi assunto no Paysandu. O clube bicolor também solicitou à Federação Paraense de Futebol (FPF), um trio de arbitragem de fora do Estado. A informação foi confirmada pelo presidente do clube alviceleste, Maurício Ettinger.

Em contato com a equipe de esportes de O Liberal, o mandatário bicolor informou que tudo já foi informado à FPF e que pedido foi em acordo com o Remo. Além da arbitragem de fora, o Papão solicitou também o VAR e informou que as despesas serão divididas entre os clubes.

“Sim [queremos trio de arbitragem de fora] e já acertamos isso com o Remo e também com a Federação”, falou.

Os jogos das finais entre Remo x Paysandu serão disputados no Baenão e na Curuzu, o primeiro ocorre já no domingo (3), às 18h, no estádio azulino. Já a partida decisiva será na quarta-feira (6), às 20h, no estádio bicolor. As duas partidas serão transmitidas lance a lance pelo OLiberal.com.