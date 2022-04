Torcedor eterniza título do Remo na Curuzu em um quadro e diz: 'ficou na história do futebol paraense'

O título conquistado pelo Remo, diante do Paysandu, dentro do Estádio da Curuzu, gerou polêmica pelo “apagão” ocorrido, justamente na hora em que os jogadores azulinos levantaram a taça no estádio alviceleste. O Paysandu não tocou no assunto, o Remo por outro lado, classificou a situação como “atitude antidesportiva”. Já um torcedor remista decidiu fazer algo diferente e eternizou a cena em um quadro.

O professor Rodolfo Moura, de 38 anos, decidiu registrar o momento em que a Curuzu ficou às escuras e os jogadores do Leão fazendo a festa no estádio alviceleste em uma tela, que demorou cinco horas para ser concluída.

“A ideia surgiu pois a noite do título entrou para a história. A direção do Paysandu apagando as luzes, colaborou em 33% para que a final do Campeonato Paraense de 2022 ficasse marcada definitivamente na história do futebol paraense. Nada melhor que a arte em tela para registrar a ate do futebol, bem como a rivalidade entre Remo e Paysandu”, disse.

O torcedor Rodolfo Moura já recebeu algumas propostas pelo quadro do título do Leão Azul, mas ainda não sabe o que fazer.

“Sinceramente não sei o que fazer. Já recebi algumas propostas pela arte, mas penso em doá-lo para o Remo”, falou.

O Remo conquistou na última quarta-feira (6), o seu 47º título do Campeonato Paraense, ao perder o jogo por 3 a 1 para o Paysandu, dentro da casa do rival, porém, como o Leão Azul havia vencido a primeira partida no Baenão por 3 a 0, ficou com a taça e fez a festa dentro do estádio do seu maior rival.