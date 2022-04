Campeão no escuro! Luzes da Curuzu apagam durante entrega da taça ao Remo

Durante as comemorações do Remo, que conquistou o Campeonato Paraense na Curuzu, as luzes do estádio apagaram. O momento foi justamente quando o capitão Marlon levantou a taça de campeão paraense.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Paysandu para saber se a queda de energia foi proposital. A assessoria do clube afirmou que o Papão não vai se posicionar sobre o tema.