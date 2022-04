Durante comemoração, jogadores do Remo ironizam falta de energia na Curuzu

Durante as comemorações pelo 47º título de Campeão Paraense, os jogadores do Clube do Remo viveram um momento inusitado e o problema não passou despercebido pelos atletas.

VEJA MAIS

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o meia Erick Flores aparece brincando com o fato da Curuzu estar sem energia elétrica. Veja o momento.