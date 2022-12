Copa do Mundo 2022: Pelé manda mensagem de apoio a Neymar: 'Torci por você todos os dias'

Após a eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo, Pelé enviou uma mensagem a Neymar. Internado em um hospital de São Paulo, o rei do futebol usou as redes sociais para demonstrar apoio ao jogador após a derrota nesta sexta-feira (9). Pelé também parabenizou o atacante por ter igualado o recorde de gols pela Seleção.

"Eu te vi crescer, torci por você todos os dias e finalmente posso lhe parabenizar por igualar meu número de gols com a Seleção Brasileira. Nós dois sabemos que isso é muito mais do que um número. O nosso maior dever, como atletas, é inspirar. Inspirar nossos colegas de profissão de hoje, as próximas gerações e, acima de tudo, inspirar todos que amam o nosso esporte", iniciou o jogador. Confira a publicação:

Vale lembrar que Neymar, atacante do PSG-FRA, ainda não afirmou que disputará a próxima Copa do Mundo e deixou no ar a possibilidade de aposentadoria da Seleção Brasileira. Neymar terá 34 anos em 2026.

