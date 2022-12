Copa do Mundo 2022: Neymar deixa futuro na Seleção em aberto após eliminação para a Croácia

Camisa 10 do Brasil e autor de dois gols da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, Neymar disse que futuro na Canarinho é incerto. Em entrevista na zona mista do estádio Cidade da Educação, no Catar, após a eliminação para a Croácia, o craque disse que vai avaliar permanência na equipe para o próximo ciclo, visando o Mundial de 2026.

"Sinceramente, não sei. Muita coisa para pensar agora, para raciocinar. Não quero falar nada de cabeça quente. Quero pegar esse tempo para pensar na seleção, o que é bom para mim, o que é bom para a seleção. Não fecho as portas, não digo 100% que vou voltar, por isso que quero pensar um pouco mais sobre tudo isso", explicou Neymar.

Neymar também falou sobre a escolha da comissão técnica para a disputa de pênaltis. Ele afirmou que bateria a quinta e última penalidade da Seleção e, que na visão dele, não mudaria muita coisa se a ordem fosse alterada. Ele procurou apoiar Rodrygo, que desperdiçou a primeira cobrança.

"O Rodrygo é um craque. É muito jovem, mas ao mesmo tempo é um menino de muita personalidade. Ele assumiu essa responsabilidade e a gente confia nele. Faz parte perder um pênalti na carreira, ele vai aprender muito com isso, vai se aperfeiçoar. Ele bate alguns no Real Madrid e faz. Não é fácil bater. Mas acontece bater, faz parte. Infelizmente só erra quem bate. Eles não estão sozinhos, estamos com ele e demos todo o suporte. Agora é levantar a cabeça, lamentar a derrota, mas seguir em frente", disse Neymar.

Decisão no detalhe

Brasil e Croácia fizeram uma partida movimentadíssima pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Com dois tempos bem divididos, as seleções encerraram o tempo normal em um empate em 0 a 0 e decidiram a classificação na prorrogação. O empate persistiu e a decisão se deu na cobrança de pênaltis, onde os croatas levaram a melhor e venceram por 4 a 2, eliminando o Brasil da competição e as chances do hexa.