Richarlison chora ao comentar eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022: 'futebol é injusto'

Artilheiro do Brasil na Copa do Mundo de 2022, Richarlison chorou ao falar com a imprensa e comentar a eliminação para a Croácia nesta sexta-feira (9). De acordo com o atacante, o resultado foi injusto, dado o volume ofensivo da Seleção dentro de campo.

"Futebol às vezes é injusto. Criamos, batalhamos, conseguimos sair na frente, e com um chute desviado no caminho... Agora, sei lá, é estranho. Não sei. Parece que não dá nem para acreditar. É ver meu pai que está ali fora, está triste também, dar um abraço nele. Ele viu que batalhamos. Todos os brasileiros, queria pedir desculpas para todos que torceram por nós", disse Richarlison.

Este é o primeiro Mundial de Richarlison. Durante a zona mista, na saída do estádio Cidade da Educação, o atacante disse que a eliminação para a Croácia foi a mais doída da carreira e pediu desculpa a todos os brasileiros pela derrota.

"Pedir desculpas aos familiares, todos que vieram aqui, os que ficaram no Brasil torcendo por nós. Agora é ir para o quarto chorar. Dá vontade de entrar em um lugar e não aparecer nunca mais. Eu sou jogador, mas sou um torcedor em campo. Então é difícil esse momento. Agora é ir para casa. Infelizmente a taça não veio. Criamos uma expectativa muito grande, mas infelizmente falhamos. Não tem muito o que falar", disse.

Decisão no detalhe

Brasil e Croácia fizeram uma partida movimentadíssima pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Com dois tempos bem divididos, as seleções encerraram o tempo normal em um empate em 0 a 0 e decidiram a classificação na prorrogação. O empate persistiu e a decisão se deu na cobrança de pênaltis, onde os croatas levaram a melhor e venceram por 4 a 2, eliminando o Brasil da competição e as chances do hexa.