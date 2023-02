Tite no Flamengo: apresentador afirma que técnico vai substituir Vítor Pereira no comando do time

O ex-técnico da seleção brasileira, Tite (61), pode assumir o comando do Flamengo em caso de demissão do português Vítor Pereira. A afirmação foi feita pelo ex-jogador e apresentador Craque Neto, durante o programa “Os Donos da Bola” da última segunda-feira (13).

Vítor Pereira chegou ao Flamengo após a polêmica saída de Dorival Júnior. O técnico não vive um bom momento no clube carioca, tendo sido derrotado na final da Supercopa para o Palmeiras e ter sido eliminado na semifinal do Mundial de Clubes pelo Al-Hilal. Segundo o apresentador, Tite estaria no radar do Flamengo para substituir o português:

“Quando o Vítor Pereira for mandado embora o Tite vai ser o técnico do Flamengo. É a informação que eu tenho. O Tite pode negar, o Flamengo pode negar, e vai negar. O próximo treinador do Flamengo é o Tite, eu tenho certeza”, declarou Neto durante o programa.

Na reta final do Cariocão, Vítor Pereira comandará o Flamengo contra o Botafogo, Vasco e Fluminense, na última rodada. Além disso, o time carioca irá enfrentar o Independiente Del Valle pela Recopa, em duas partidas que acontecerão nos dias 21 e 28 de fevereiro. O técnico tem contrato com o Flamengo até o final de 2023. Já Tite não assumiu o comando de nenhum clube desde a sua saída da comissão técnica da seleção brasileira.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)