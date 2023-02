Carlos Alberto agride torcedor do Flamengo após piada com Arrascaeta e é demitido da Bandeirantes

Um torcedor do Flamengo registrou um boletim de ocorrência contra o ex-jogador e comentarista Carlos Alberto. No documento, o flamenguista diz ter sido agredido com um soco em um restaurante na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Carlos Alberto fazia parte do programa Donos da Bola, da TV Bandeirantes, e era comentarista do Campeonato Carioca. Após o incidente, a emissora anunciou a demissão do ex-jogador.

Denúncia

O torcedor diz que foi agredido após ter feito uma brincadeira com Carlos Alberto, citando o meia De Arrascaeta. O ex-jogador e o atleta uruguaio têm colecionado uma série de desavenças nas últimas semanas.

No Jogo das Estrelas, organizado por Zico, no Maracanã, no fim do ano passado, o uruguaio aplicou uma caneta em Carlos Alberto. Após a partida, o ex-jogador soltou o verbo nas redes sociais.

O capítulo mais recente da confusão ocorreu há dois dias, quando Carlos Alberto fez vídeos posando ao lado da taça do Mundial de Clubes da FIFA, marcando Gabigol e Arrascaeta. depois da derrota do Flamengo para o Al Hilal, na semifinal do torneio. O ex-jogador foi campeão da competição jogando pelo Porto, em 2004.