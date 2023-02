Lambida em jogador causa agressão e cartão vermelho na Copa do Nordeste; veja

A partida entre Santa Cruz e Fluminense-PI, válida pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, teve uma cena inusitada. Em determinado lance, com os ânimos exaltados, o atacante Nathan Cachorrão dividiu bola com Anderson Paulista, mas o encontro formal acabou em uma expulsão a princípio não compreendida. Com as imagens posteriores, foi possível ver o motivo da discórdia: uma lambida no nariz.

A carícia despretenciosa foi largada por Nathan, que, sem modos de flerte, chega de carrinho nos pés de Anderson, no intuito de cortar a bola para a linha de fundo. Depois da dividida, os dois levantam e se encaram, mas, no instante seguinte, em um lapso de carinho, Nathan solta a língua em direção ao rival, tal como um sapo atrás da mosca.

SAIBA MAIS



O órgão encosta suavemente no nariz de Anderson, que não reage bem à investida e desconta com um soco no rosto do lateral do Fluminense-PI. Ao perceberem que a cena estava no radar da arbitragem, Nathan faz um gesto pedindo a intervenção e vai ao chão, sendo amparado pelos companheiros de time.

Já Anderson, aparentemente confuso, sai de cena limpando o nariz, mas não escapa do cartão vermelho e da expulsão. A partida acabou empatada em 2 a 2. Na próxima rodada, o Santa Cruz enfrenta o Atlético-BA e o Fluminense-PI, time do carinhoso lateral Nathan, encara o Náutico-PE.