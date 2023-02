Esposa de Joe Biden cumprimenta marido de Kamala Harris com beijo na boca; vídeo

Um vídeo da primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, supostamente beijando o marido da vice-presidente Kamala Harris viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (8). As informações são do portal Fox News.

De acordo com a Fox, a esposa de Joe Biden beijou o marido de Kamala Harris, Doug Emhoff, "nos lábios" antes do discurso do presidente Biden sobre o Estado da União na noite desta terça-feira (7) no Capitólio nacional.

As imagens que mostram os dois "se beijando" viralizou no Twitter, com vários usuários fazendo comentários.

No entanto, não é possível afirmar se os dois realmente deram um beijo na boca.

“Jill Biden acabou de beijar o marido de Kamala Harris na boca. Não esperava por isso”, disse uma pessoa no Twitter.

“Será que Jill Biden acabou de beijar o marido de Kamala nos lábios?!”, disse outro usuário da rede social.

Outro usuário escreveu: “Jill Biden beijou o marido de Kamala Harris na boca. Os Estados Unidos agora são um reality show.”

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).