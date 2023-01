'Não é uma ameaça ofensiva à Rússia', diz Biden sobre envio de tanques para a Ucrânia

Presidência

O conselho de administração do BNDES aprovou ontem o nome de Aloizio Mercadante para presidir o banco público,



Doações

A Biblioteca Pública Arthur Vianna está recebendo doações: valem livros, revistas, gibis, CDs, DVDs, vinis, brinquedos e até jogos.

"Não é uma ameaça ofensiva à Rússia”

JOE BIDEN, presidente dos EUA, ao anunciar, ontem, o envio de tanques para defesa da Ucrânia, como fez a Alemanha. “É disso que se trata: ajudar a Ucrânia a defender a terra ucraniana. Não há ameaça ofensiva”, reiterou Biden.





> MORADIA

SORTEIO



O sorteio público para definir as 1.008 famílias de Belém que serão pré-selecionadas para receber unidades habitacionais no Residencial Viver Outeiro será realizado hoje pela Secretaria Municipal de Habitação. A lista de sorteados será encaminhada para a Caixa Econômica Federal, que fará a verificação de dados para confirmar o atendimento aos requisitos do programa habitacional, que é voltado para famílias com renda até R$ 1,8 mil.



OBRAS



A obra do residencial teve os recursos federais garantidos durante reunião realizada no último dia 5 entre o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o secretário municipal de Habitação, Rodrigo Moraes, com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, que assegurou os recursos para a retomada das obras do Viver Outeiro e, também, do Viver Mosqueiro, onde outras mil famílias devem ser contempladas ainda este ano.



DÉFICIT



A notícia é boa para as famílias beneficiadas, mas ainda está longe de suprir o déficit habitacional de Belém, estimado há 15 anos em mais de 90 mil imóveis, número que hoje é muito maior. Só o Programa Municipal Viver Belém tem mais de 170 mil famílias inscritas em busca da casa própria.



> CASTANHAL

TRANSPORTE



Depois de a frota de ônibus urbanos de Castanhal, que diariamente transportava milhares de passageiros, despencar de mais de 100 para apenas 20 unidades, a maioria sucateada, e fracassadas as tentativas de oferecer o serviço para empresas de Belém por meio de licitação, o sistema de transporte coletivo de Castanhal pode estar com os dias contados. A previsão é de que milhares de idosos, pessoas com deficiência e os que têm direito a meia-passagem, fiquem a pé.



PRECÁRIO



A Secretaria de Trânsito do município já acena até para o chamado transporte alternativo, para que as vans que fazem linhas para cidades como Curuçá, Terra Alta e Marapanim ofereçam esse serviço, mesmo cobrando um valor da passagem acima dos R$ 3 que são cobrados hoje. Mas ainda não houve nenhuma resposta por parte de empresários desse tipo de transporte. Por enquanto, a única opção aos usuários são as clandestinas moto-uber, mas os idosos não aceitam correr esse perigo.



> PIRARUCU

CONSERVA



Pesquisadores da Embrapa desenvolveram o filé de pirarucu (Arapaima gigas) em conserva, tecnologia agroindustrial que agrega valor ao pescado e desponta como potencial ativo de bioeconomia e desenvolvimento na Amazônia. O pirarucu está entre os maiores peixes de água doce do Brasil e do mundo e tem despertado a atenção de consumidores, manejadores e produtores em todo o País, em especial, na Amazônia, de onde é originário. Entre as características atraentes ao mercado destacam-se o rápido ganho de peso e o aproveitamento de carne, superior ao encontrado no gado.



PESQUISA



A pesquisadora Alessandra Ferraiolo, uma das autoras do trabalho, informou que a tecnologia já está disponível a empresas interessadas em dar continuidade à pesquisa e levá-la ao mercado consumidor. Ela foi desenvolvida por meio de parceria entre a Embrapa Amazônia Oriental (PA) e a Embrapa Agroindústria de Alimentos (RJ), e resultou em um comunicado técnico detalhando todo o processo, e que pode ser acessado gratuitamente no portal da instituição. O pirarucu é um peixe carnívoro que pode atingir, em condições de natureza, até três metros de comprimento e ultrapassar os 200 quilos.



> FISCO

SERVIÇOS



A Receita Federal do Brasil (RFB) concretizou a ampliação da lista de serviços disponíveis no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), que é o seu portal de serviços para a comunicação via internet com o contribuinte. Agora será possível aderir, via plataforma, aos programas de transação tributária que renegociam dívidas com o fisco. A nova lista de serviços inclui transação no contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, destinada a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte; e transação no contencioso administrativo fiscal de créditos tributários irrecuperáveis.

EM POUCAS LINHAS



- A Polícia Militar do Pará passou por mudança, com recriação do Batalhão de Polícia Penitenciária (BPP), que antes era chamado de BPOP. Agora, sob comando do tenente-coronel PM Anilson Almeida, o batalhão tem 150 militares com a missão de custodiar PMs presos provisoriamente, além da segurança externa dos presídios.



- Todos os profissionais do Departamento Municipal de Comunicação da Prefeitura de Cametá, no Baixo Tocantins, pediram demissão ontem. O pedido coletivo de exoneração foi encaminhado ao chefe de gabinete, Maike Cohén.



- O pedido foi assinado por Jonas Sena, que coordenava a equipe, integrada ainda por João Batista, Álvaro Rabelo, Anderson Pantoja, Wellington Barros, Marcel Cássio, André Batista, Rafael Ribeiro e Leônidas Lobato.



- Os profissionais justificaram o ato por assédio moral e abuso de autoridade por parte de Cohén, a quem o prefeito Victor Cassiano subordinou a equipe de comunicação da cidade.



- A notícia veio à tona ontem, quando um jornalista da TV Liberal, que está escalado para cobrir o amistoso do Remo no domingo, em Cametá, fez contato com um dos profissionais para tirar dúvidas sobre horários de travessia de balsa e outras informações de suporte.



- O deputado estadual Adriano Coelho é o novo vice-presidente do Partido Democrático (PDT) no Pará. Ele aceitou convite do presidente do diretório estadual do partido, Giovanni Queiroz, para nova meta dos pedetistas, que é ampliar as bases, fortalecendo o partido em todos os municípios do Pará.



- A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) mudou o local, em Belém, das entregas voluntárias de animais silvestres pela população, que agora deve se dirigir ao prédio da Semas na travessa Lomas Valentinas, 2100, ao lado do Bosque Rodrigues Alves, de 8h às 12h.



- Depois de receber os animais silvestres, a Semas faz o encaminhamento dos mesmos para avaliação veterinária de instituições parceiras.