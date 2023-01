Após falha em sistema, voos são normalizados nos EUA; Biden pede investigação

Os voos nos Estados Unidos estão sendo normalizados após interrupção do sistema durante a noite de terça-feira (10) que impactou milhares de passageiros. A Administração Federal de Aviação (FAA, em inglês), responsável pelos voos, ordenou às companhias aéreas que parassem todas as decolagens domésticas depois que seu sistema de alerta de pilotos para as missões aéreas foi desligado.

VEJA MAIS

Os voos que já estavam no ar continuaram normalmente a viagem. Os aeroportos de Newark, em Nova Jérsei, e Atlanta, na Geórgia, foram os primeiros autorizados e retomaram os serviços às 9h desta quarta-feira (11).

A FAA informou que não há evidências de que o problema foi ocasionado por algum tipo de ataque cibernético, mas o presidente Joe Biden pediu investigação sobre o caso.

Cerca de 32.578 voos foram atrasados a partir das 8h07 (horário local) e impactou na Bolsa, com ações das companhias caindo na abertura do mercado.