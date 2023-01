EUA suspendem todos os voos no país; confira

Devido a uma falha no sistema de computação da Administração Federal de Aviação, os Estados Unidos (EUA) suspenderam todos os voos no país, segundo informações da imprensa local. O sistema afetado é responsável por enviar aos pilotos os perigos de voo e as restrições em tempo real. As informações são da BandNews.

O órgão afirma que o programa não está processando dados atualizados e não há estimativa imediata de quando o serviço será retomado. Até o momento, mais de 400 voos foram atrasados ​​dentro ou fora dos Estados Unidos. Técnicos estão trabalhando para restaurar o sistema. A Administração Federal de Aviação ainda não se manifestou.