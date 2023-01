Novo laudo médico aponta que houve beijo entre Daniel Alves e jovem que o acusa de estupro; veja

Um novo desdobramento no caso Daniel Alves movimenta a imprensa catalã. De acordo com o levantamento do jornal espanhol "ABC", novo laudo médico expedido na última quarta-feira (25) aponta um fato novo na narrativa construída a partir dos depoimentos da jovem que acusa o jogador de violência sexual. Segundo o documento, foi constatado que houve beijo entre os dois, contradizendo o que a vítima relatou em depoimento, de que não houve qualquer contato íntimo semelhante.

Durante depoimento prestado no dia 2 de janeiro, três dias após a festa onde teria ocorrido o crime, a mulher garantiu que não havia beijado Daniel Alves em momento algum. Todavia, a equipe do Hospital Clínic viu o contrário nos exames. Além do beijo, a perícia encontrou registros de lesões causadas por agressão sexual.

Daniel Alves está preso desde a última sexta-feira e hoje completa uma semana de cárcere. Para chegar aos resultados, a equipe que investiga o crime coletou fluidos corporais, incluindo sémen, dentro da cabine e do vestiário. Além disso, câmeras de segurança da boate flagraram os dois no banheiro por cerca de 15 minutos.

À polícia, a jovem deu detalhes de como teria ocorrido o crime. Daniel teria chamado para perto de uma porta, na qual ela pensava ser a entrada para uma área VIP da boate. No entanto, ao passar por ela, deu de cara com utensílios não comuns ao ambiente e ali mesmo as agressões teriam ocorrido.

A defesa de Daniel Alves trabalha no caso e até a próxima terça-feira deve apresentar um recurso à justiça para que o jogador possa responder em liberdade. Caso a defesa não seja aceita, o lateral permanecerá preso até o julgamento do caso, que ainda não tem data marcada.