Daniel Alves dá autógrafos em presídio em Barcelona, onde está detido

Após cumprir uma sentença de 14 anos, um ex-interno da unidade penal Brians 2, local onde o jogador de futebol Daniel Alves, de 39 anos, está preso, deixou o lugar exibindo uma blusa autografada pelo jogador. O ex-atleta do Pumas está detido no sistema penal espanhol deste a última sexta-feira (20) por acusação de estupro contra uma jovem de 23 anos em uma boate, na Espanha. Ele nega as acusações.

“Abraço com amor”, foi a frase autografada por Daniel Alves, acompanhada de um emoji com carinha sorridente em uma blusa do Barcelona. O ex-preso relatou, segundo reportagem do canal de televisão espanhol "Telecinco", que mesmo não tendo se encontrado com Daniel na prisão, não teve problemas para conseguir a dedicatória no uniforme.

Além disso, o ex-detento afirmou que na cadeia ninguém julga Daniel Alves como “estuprador”, se intitulando cético em relação à acusação da jovem sobre o jogador. "Aquele cara tem muitos milhões, pode sair com quem quiser. Embora também possa perder a cabeça”, afirmou.

Na sexta-feira (27), Daniel Alves completa uma semana preso na Espanha. A nova defesa do jogador, comandada pelo advogado Cristóbal Martell, tem prazo de até terça-feira (31), para apresentar recurso na 15ª Vara do Barcelona e pedir a liberdade provisória do cliente.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)