Caso Daniel Alves: mais uma mulher diz ter sido abusada pelo jogador em boate na Espanha

Em depoimento à justiça da Espanha, a suposta vítima, também não identificada, é amiga e testemunha da mulher que denunciou o jogador de futebol Daniel Alves, de 39 anos, por violência sexual, alegando ter sido apalpada pelo jogador, tendo suas partes íntimas invadidas, durante uma festa na boate Sutton, na Espanha.

O relato da testemunha teria coincidência com a descrição feita pela jovem de 23 anos, que denunciou em primeiro momento o jogador por estupro. As Informações são do jornal La Vanguardia

Recentemente, a justiça espanhola foi convencida de que o jogador teria tirado a roupa dentro do banheiro, onde supostamente estuprou uma jovem de 23 anos, devido à descrição de uma tatuagem do jogador localizada no abdômen inferior até a parte íntima. Por conta disso, a prisão preventiva foi homologada. Daniel, que no início teria negado ter tido relações sexuais e até mesmo conhecido a vítima, mudou sua versão dizendo que teve relação de forma consensual.

