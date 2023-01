Daniel Alves muda de presídio na Espanha para "garantir a segurança e a convivência"

O lateral-direito Daniel Alves vai mudar de prisão na Espanha nesta segunda-feira. O jogador de 39 anos, que é acusado do crime de estupro a uma mulher espanhola de 23 anos, está desde a última sexta (20) no presídio Brians 1 e, ao meio-dia desta segunda, vai para o Brians 2, que fica em Sant Esteve Sesrovires, a cerca de 40 km de Barcelona. Além da troca de casa prisional, Alves e sua família cogitam mudar de advogado de defesa. As informações são do jornal El País, da Espanha.

A troca de presísio ocorreu a pedido do próprio Governo da Catalunha para "garantir a segurança e a convivência" do lateral-direito. O Brians 2 é um centro de detentos em cumprimento de pena, embora também receba pré-julgamentos. A diferença é que Brians 1 possui módulos residenciais com cerca de 200 detentos cada, enquanto o Brians 2 é menor, com até 80 presos por módulo, o que "permite garantir a melhor segurança e convivência", afirmaram fontes do Departamento de Justiça ao El País

Estas mesmas fontes também apontam que não foi registrada nenhuma ameaça à integridade física de Daniel Alves, mas que a presença de um astro do futebol mundial pode alterar o funcionamento do presídio em que ele se encontra. Quanto menor o módulo, insistem essas fontes, mais fácil será para a vida na prisão seguir sua rotina normal.

Troca de advogado

A prisão preventiva decretada na última sexta-feira pegou Daniel Alves e sua família de supresa e todos ao seu redor estão buscando medidas para reverter a situação do jogador, para que ele seja solto o quanto antes. Uma das medidas mais urgentes deverá ser a troca de advogado e de estratégia de defesa.

Daniel Alves tem, até aqui, sido defendio pela advogada Miraida Wilson, de Barcelona. Ela assessorou sua chegada à Espanha e no depoimento diante do juiz na sexta-feira passada. A família de Dani questiona a formo como o caso tem sido conduzido e manteve, ao longo do final de semana, contatos com vários advogados, entre eles Andrés Maluenda, também de Barcelona, que tem ampla experiência em direito penal. Fontes do El País afirmam que Maluenda já recebeu um pagamento da família de Alves, apesar da mudança de defesa ainda não ter sido oficializada à Justiça.

Prazo para recurso

Nesta segunda-feira encerra-se o prazo para a defesa de Daniel Alves contestar a prisão provisória. No entanto, de acordo com fontes ouvidas pelo periódico espanhol, o Juiz que decidirá pelo recurso deverá manter Daniel na prisão já que a decisão emitida na última sexta-feira é sólida e contundente e se baseia tanto no depoimento persistente da vítima quanto nas evidências (restos biológicos, impressões digitais, câmeras de segurança da boate Sutton) coletadas e analisadas pela polícia.

Mudança de pena

A defesa também tem a opção recorrer a uma instância superior, o Tribunal de Barcelona, no sentido de tentar que a prisão provisória — a medida cautelar mais grave — seja substituída por outra mais branda, como a proibição de sair da Espanha ou a retirada do passaporte.

Em seu despacho de ordem de prisão preventiva, a juíza argumentou que há risco de fuga devido às altas penas previstas para uma agressão sexual como a que Alves supostamente cometeu (de quatro a 12 anos de prisão), devido ao alto poder aquisitivo da pessoa sob investigação e sua nacionalidade ser brasileira, sendo que não há acordo de extradição com a Espanha.