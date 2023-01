Apoiado pela esposa que vive drama familiar, Daniel Alves muda depoimento e admite sexo com jovem

A história envolvendo o lateral Daniel Alves continua rendendo pano pra manga. Desta vez, a imprensa espanhola vem noticiando que o veterano mudou o seu depoimento à polícia, sobre o suposto estupro de uma jovem em uma boate de Barcelona, no fim do ano passado. As informações do jornal El Periódico dão conta de que o craque teria entrado em contradição durante os depoimentos no tribunal e na delegacia, após ser intimado a esclarecer a denúncia. O ex-jogador do Pumas segue preso preventivamente na Espanha e vem recebendo o apoio direto da esposa, que também vive o seu drama familiar.

Cerca de duas semanas atrás, Daniel Alves enviou um vídeo para uma emissora de TV, onde ele garante que não houve qualquer tipo de contato com a vítima, diferente do que foi dito nos dias seguintes. Ele é suspeito de assediar uma jovem de 23 anos no dia 31 de dezembro de 2022. A vítima contou à polícia que o lateral de 39 anos tocou as suas partes íntimas sem permissão. E conforme a imprensa espanhola, as câmeras internas da boate mostram Daniel e amigos no local, além do momento em que ele entra no banheiro com ela.

A princípio, o atleta negou todas as acusações, mas admitiu ter ido na boate, sem, no entanto, ter qualquer contato com a jovem denunciante.

SAIBA MAIS



Daniel Alves, que foi o jogador mais velho a ser convocado para uma Copa do Mundo, tem 39 anos e esteve recentemente no Pumas, do México, mas após as denúncias, o clube rescindiu contrato. Paralelo a isso, ele ainda precisa administrar os problemas dentro de casa, mais precisamente com a esposa. A modelo espanhola Joana Sanz, 29, viu o marido ter prisão preventiva decretada em meio ao luto pela morte da mãe, ocorrida no início do mês. "Eu sei quem é meu marido, sei como o conheci, sei o quanto ele é respeitoso porque nem quando ele estava me conhecendo ele me desrespeitou".Joana Sanz, à rádio Antena 3.

Ela compartilhou o drama familiar para os seus mais de 740 mil seguidores no Instagram. Em várias postagens, ela relatou que a mãe foi diagnosticada com um tumor no útero em outubro do ano passado e faleceu em 17 de janeiro, enquanto aguardava por uma cirurgia. Mesmo assim ela foi até o Catar para acompanhar o maridão, com direito a várias fotos com a camisa 13, mesmo número usado pelo lateral.

Logo que o anúncio da prisão saiu, a modelo postou uma foto de mãos dadas com o marido. Antes, ela já havia dito que o brasileiro não fez "nada de errado" no dia 31 de dezembro. Mesmo assim, a juíza espanhola Maria Concepcíon Canton Martín não contou conversa e mandou o atleta à cadeia, sem direito a fiança, após o depoimento prestado por ele. O jogador, que estava na Espanha há uma semana devido à perda da sogra, se apresentou ao tribunal. Nos Stories do Instagram, a esposa criticou alguns jornalistas postados do lado de fora da casa dela, e disse também ter perdido seus "únicos pilares".