Daniel Alves: mulher que acusa o jogador de estupro informa à juíza que não quer ser indenizada

O caso Daniel Alves segue ganhando novos capítulos. A mulher que acusa o jogador de abuso sexual, se recusou a receber indenização do atleta, caso ele seja condenado. Em depoimento, a espanhola de 23 anos informou à juíza do caso, que não quer o dinheiro. A informação é do Jornal espanhol “El País”.

A mulher informou que é de uma família financeiramente estável e que quer justiça no caso. Daniel Alves mudou a versão dada e admitiu que manteve relações sexuais com a vítima, porém, de forma consensual, mas a jovem informou em depoimento à polícia de Barcelona, na Espanha, que foi violentada no banheiro de uma boate, ela tentou sair do local, mas foi impedida pelo jogador.

O atleta continua preso e isso deve ocorrer até que Daniel Alves seja julgado, porém, não existe data marcada para que isso corra. O Pumas, clube que Daniel Alves jogava no México, informou na última sexta-feira que rescindiu o contrato com o latera. Aos 39 anos, Daniel Alves pode pegar até 15 anos de prisão.