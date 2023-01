Daniel Alves preso: tatuagem em região íntima teria sido decisiva para prisão do jogador

A descrição de uma tatuagem de Daniel Alves, de 39 anos, feita pela mulher que o acusa de estupro ajudou a convencer a Justiça espanhola de que o jogador teria tirado a roupa dentro do banheiro onde supostamente violentou sexualmente uma jovem de 23 anos. As informações são do jornal espanhol El Mundo.

Segundo informações do jornal, a jovem teria descrito uma tatuagem de meia-lua que Daniel Alves teria na região inferior de seu abdômen até a sua zona genital. A vítima afirma ter visto o desenho quando o jogador tentou força-lá a fazer sexo oral, ato que a jovem recusou.

Em seu depoimento, o jogador afirmou que a mulher invadiu o banheiro onde ele estava e teria sentado em seu colo. Entretanto, a juíza questionou a versão do jogador. Caso estivesse sentado, seria impossível para a jovem ver sua tatuagem, que estaria coberta com a camisa.

Com isso, Daniel Alves mudou sua versão, afirmando que se levantou quando a jovem entrou na cabine. A tatuagem, portanto, foi definitiva para o pedido de prisão provisória feito pela juíza. Em sua versão, a jovem conta que, após negar o sexo oral, o lateral direito ex-Barcelona lhe deu um tapa e depois lhe estuprou.

Daniel Alves foi transferido de presídio

Na última sexta-feira (20), Daniel Alves foi transferido para outra penitenciária, de forma provisória. O jogador saiu de Brians 1 para Brians 2, por motivos de segurança. Com menos detentos na segunda prisão, a transferência do acusado tem como objetivo diminuir o impacto da sua presença na rotina normal de funcionamento do complexo penitenciário.

