Acusação sobre Daniel Alves reacende casos de violência sexual envolvendo jogadores; relembre

O lateral-direito Daniel Alves (39), continua preso preventivamente em uma penitenciária de Barcelona, onde responde a uma acusação de estupro, contra uma jovem de 23 anos, ocorrido na madrugada do dia 30 de dezembro, na boate Sutton. A violência cometida contra a jovem não é novidade no universo do futebol e alguns jogadores de renome também passaram maus bocados, confira:

Robinho

O último caso emblemático vivido por um brasileiro antes da exposição de Daniel Alves foi o de Robinho, ex-Santos e Real Madrid. O homem das "pedaladas" jogava na Turquia, quando decidiu desfalcar o Istambul Basaksehir, em partida contra o Roma, pela fase de grupos da Liga Europa. O motivo da recusa em viajar? Robinho temia ir para a prisão caso pisasse em solo italiano, onde foi condenado em última instância por estupro, quando jogava no Milam, em 2013. O jogador, acompanhado de alguns amigos, teria praticado um estupro coletivo contra uma jovem em uma boate. Apesar disso, ele nega e segue morando no Brasil, onde não pode cumprir a pena.

Jobson

O paraense Jobson se destacou no início dos anos 2000 vestindo a camisa do Botafogo, mas a boa fase nos gramados não foi o suficiente para evitar problemas fora dele. O ex-jogador do Botafogo teve problemas com drogas e passou cerca de quatro anos longe do futebol, por ter se recusado a fazer um exame antidoping. Além disso, o atacante é ligado a um suposto caso de estupro de vulneráveis. Ele foi acusado de levar duas adolescentes de 12 e 13 anos para a sua chácara, no interior do Pará, onde teria oferecido bebida e drogas às jovens, que teriam então praticado sexo com ele.

Cuca

Cuca é um veterano do futebol brasileiro. Antes de ser um reconhecido treinador, com passagens por vários clubes brasileiros, entre eles o Clube do Remo, ele se envolveu em uma polêmica quando era jogador de futebol. Em 1987, Cuca atuava no Grêmio e, durante uma viagem a Berna, na Suiça, o então meio-campista foi ddetido junto a outros dois companheiros de time, Eduardo Hamester, Henrique Etges e Fernando Castoldi, todos eles acusados de “manter atos sexuais” com uma menina de 14 anos. Embora tenha negado qualquer participação no crime, Cuca foi condenado a 15 meses de prisão e pagamento de US$ 8 mil. Na época, o Estadão publicou o assunto e nele, Cuca disse que ganhou "experiência e maturidade", com o ocorrido.

Christoph Metzelder

Em 2020, depois de quase um ano sendo investigado por supostamente integrar uma rede internacional de distribuição de material ligado à pedofilia, o ex-zagueiro alemão Christoph Metzelder, que defendeu o Real Madrid, além de ter disputado as Copas de 2002 e 2006, admitiu em um tribunal germânico o hábito de consumir eventualmente, além de repassar, conteúdos de fotos e vídeos contendo crianças e adolescentes praticando sexo. Conforme a imprensa local, o ex-defensor admitiu possuir 297 arquivos desta natureza, os quais enviou para três mulheres.

Benzema

O astro francês Karim Benzema também passou maus bocados por conta de sua conduta extracampo. O centroavante vencedor da Bola de Ouro da France Football já havia tido problemas com a justiça antes do caso de extorsão envolvendo o meia Mathieu Valbuena, que interrompeu sua trajetória na seleção francesa por cinco anos e meio. Em 2010, ele foi acusado de ter relações sexuais com uma então garota de programa chamada Zahia Dehar, que hoje é atriz, modelo e estilista de roupas íntimas. Na época ela tinha apenas 16 anos. Benzema negou ter contratado os serviços da jovem e conseguiu ser absolvido pela Corte Criminal de Paris no ano de 2014.

Ribéry

Ribéry é ex-companheiro de Benzema na Seleção Francesa e esteve por 12 anos no Bayern de Munique. Ele também foi arrolado no caso "Zahia Dehar", mas, ao contrário do centroavante, Ribéry admitiu ter tido relações sexuais com a garota de programa, mas alegou não saber a idade da jovem na época, portanto, não estaria cometendo crimes. A justiça da França aceitou a argumentação e ele foi absolvido.

Adam Johnson

O meia Adam Johnson, que esteve na Seleção Inglesa e jogou por duas temporadas no Manchester City, permaneceu preso entre os anos de 2016 e 2019, acusado de abuso sexual de uma menor. Inicialmente ele foi condenado a seis anos de prisão por ter praticado sexo virtual e ter um relacionamento físico com uma garota de 15 anos. Em troca, ele teria dado uma camisa autografada do Sunderland, clube que defendia na época. Ele foi julgado e admitiu ter aliciado e beijado a jovem. Depois disso, ele foi liberado para cumprir o restante da pena em liberdade, mas acabou encerrando a carreira.

Ched Evans

Ao contrário do colega acima, Chad Evans, revelado no Manchester City, ainda conseguiu reconstruir a carreira depois de sentir os rigores da lei bem de perto. O jogador ficou detido por dois anos, entre 2012 e 214, após ser condenado por estupro. Ele sempre negou que a relação sexual tivesse acontecido de forma consensual, mas a corte entendeu que a vítima estava bêbada demais da conta para ter noção de seus atos praticados. No ano de 2016 ele foi novamente julgado e ele foi absolvido. Depois de cumprir todos os rituais e ficar com a ficha limpa, ele conseguiu retornar ao futebol.

Mason Greenwood

Revelado no futebol inglês com grande destaque, Mason Greenwood acabou encarcerado em janeiro de 2022, acusado de agressão física e violência sexual contra a sua namorada na época, Harriet Robson. Ela publicou nas redes sociais um vídeo denunciando o jogador do Manchester United. Ela aparece com a boca ensanguentada e hematomas visíveis pelo corpo. Já o atleta saiu do xilindró dias depois, após o pagamento de fiança.

Benjamin Mendy

O francês Benjamin Mendy, do Manchester City, foi inocentado de nada menos que seis acusações de estupro e uma agressão sexual pelo júri popular do Reino Unido. Ao todo, seis mulheres o acusam de alguma coisa envolvendo tentativa e estupro, durante as festas promovidas em sua mansão. Ele chegou a ser preso em agosto de 2021.

Cristiano Ronaldo

CR7 cobra na justiça uma indenização de US$ 626 mil (R$ 3,2 milhões), depois que uma acusação de estupro foi retirada contra ele. A violência teria ocorrido em 2009, em Las Vegas, contra a modelo Katheryn Mayorga, que só trouxe o caso à tona em 2018, quando resolveu pedir ao português uma quantia de 64 milhões de euros (R$ 335 milhões). O caso foi arquivado em junho, de acordo com o canal britânico Sky News. O caso teria demorado a se tornar público por conta de um acordo secreto entre as partes. Ela ficaria em silêncio e ele daria US$ 375 mil (cerca de R$ 2 milhões). No entanto, ela decidiu anular o documento e pedir uma quantia milionária.