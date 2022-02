Ministério Público de Milão pede extradição internacional e prisão de atacante Robinho

De acordo com o jornal “La Repubblica”, da Itália, o Ministério Público de Milão, no norte do país, enviou ao Ministério de Justiça brasileiro um pedido de extradição e um mandado de prisão internacional ao atacante Robinho, condenado na Itália por estupro.

O Brasil não permite a extradição de seus cidadãos, porém, a medida da Justiça italiana pode permitir que o atacante seja preso caso deixe o país rumo a outros destinos, onde a extradição é permitida.

Veja mais

Entenda o caso

Robinho foi condenado de forma definitiva, pela 3ª Corte de Cassação de Roma (equivalente a terceira e última instância no país, ou seja, é definitiva), a 9 anos de prisão por violência sexual contra uma jovem de 23 anos em uma boate em Milão, em janeiro de 2013, junto a seu amigo, Ricardo Falco.

O Supremo Tribunal da Itália confirmou em 19 de janeiro deste ano a decisão do Tribunal de Justiça de Milão, tomada no fim de 2020.