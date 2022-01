Após ser condenado, justiça italiana pede inclusão de Robinho em lista vermelha da Interpol

Após a Suprema Corte Italiana rejeitar o recurso apresentado pelo atacante Robinho, a justiça local quer que o nome do jogador seja incluído na lista vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. O jogador foi condenou a nove anos de prisão, por violência sexual.

Robinho, junto com amigos, teria estuprado uma mulher albanesa em uma boate de Milão, em 2013. A sentença é definitiva e não cabe recurso. Com a condenação, a justiça italiana poderá pedir a extradição de Robinho, mas dificilmente o pedido será aceito. De acordo com a Constituição Brasileira, brasilerios não podem ser extraditados. Desta forma, a Itália poderá pedir que eles cumpram as penas de prisão em uma penitenciária no Brasil.